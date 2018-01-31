В МИД считают политической ошибкой неучастие ряда сирийских оппозиционеров в Конгрессе в Сочи

Официальный представитель МИД России Мария Захарова назвала политической ошибкой неучастие ряда представителей сирийской оппозиции в Конгрессе сирийского нацдиалога в Сочи.

Об этом она сказала в ходе еженедельного брифинга.

«Мы, безусловно, сожалеем о позиции тех сирийских оппозиционеров, которые по различным причинам, в том числе в первую очередь под влиянием внешних сил, решили (и сделали это в последний момент) воздержаться от участия в Конгрессе. Их пытались убедить изменить решение, даже задержали открытие форума, но безрезультатно. Убеждены в том, что это политическая ошибка», — заявила Захарова.

При этом она отметила, что отказ не омрачил атмосферу форума в Сочи.

RT ведёт прямую трансляцию брифинга.