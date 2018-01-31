В Госдепе намерены продолжать контакты с Россией по урегулированию в Сирии

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Американская администрация продолжит тесные контакты с Россией по сирийскому урегулированию, заявил исполняющий обязанности помощника госсекретаря США по делам Ближнего Востока Дэвид Саттерфилд на конференции в Тель-Авиве.

«Мы продолжим тесные контакты с Россией по этому поводу. В силу своего значительного влияния на сирийский режим России нужно присоединиться к международному сообществу в его усилиях по окончанию этого конфликта», — цитирует дипломата РИА Новости.

Саттерфилд выразил удовлетворение, что состоявшийся в Сочи Конгресс сирийского национального диалога не конкурирует с женевским форматом и не подрывает руководящую роль ООН в разработке конституционной реформы.

Ранее спецпосланник ООН Стаффан де Мистура объявил о формировании конституционной комиссии из представителей правительства и оппозиции Сирии.

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