Шесть человек погибли в ходе спецоперации бразильской полиции в фавелах

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По меньшей мере шесть человек погибли в ходе полицейской операции в фавелах в бразильском городе Рио-де- Жанейро.

Об этом сообщает Globo.

Отмечается, что в перестрелках между правоохранительными органами и бандитами в четырёх фавелах погиб один полицейский и пятеро подозреваемых в причастности к организованным преступным группировкам.

Ранее стало известно, что по меньшей мере 14 человек погибли во время стрельбы в ночном клубе на северо-востоке Бразилии.

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