Отправившего сообщение о ложной ракетной угрозе на Гавайях уволили

Человека, который отправил ложное оповещения о ракетной угрозе на Гавайях, уволили.

Об этом сообщает Honolulu Star-Advertiser.

Отмечается, что вместе с этим в отставку подал администратор Агентства по чрезвычайным ситуациям штата Верн Мияги. Он взял на себя всю ответственность за произошедшее и подал соответствующее заявление.

Издание добавляет, что уволенный сотрудник и ранее был замечен в непрофессионализме. Более того, расследование показало, что он включил оповещение о ракетной угрозе не по ошибке, а специально, так как полагал, что острова действительно подвергнутся удару.

Это было связано с тем, что в агентстве инициировали учебную тревогу, которую сотрудник принял за реальную.

13 января сообщалось, что жители американского штата Гавайи получили предупреждение о ракетной угрозе, в тексте которого говорилось, что происходящее не является учениями.

В Федеральной комиссии связи США заявили, что ложное оповещение произошло из-за отсутствия у властей штата необходимых мер предосторожности и контроля за такими оповещениями.