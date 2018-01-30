Британский суд признал закон о слежке нарушающим права человека

Апелляционный суд Лондона постановил, что британский Закон о сохранении данных и о следственных органах (DRIPA) нарушал права и свободы граждан, передаёт Sky News.

Как сообщается, трое судей раскритиковали применение данного закона британскими властями при расследовании несерьёзных преступлений и без судебного ордера.

«Решение суда кристально ясно даёт понять министрам, что они нарушают права человека. Текущая редакция закона... должна быть пересмотрена», — прокомментировали решение суда представители правозащитной организации Liberty.

Закон о сохранении данных и о следственных органах был принят в 2014 году. В 2016 году его новая редакция была одобрена парламентом и подписана королевой Великобритании Елизаветой II.

Закон получил название «Хартия следящих». Он наделял правоохранительные органы и спецслужбы Британии беспрецедентными правами по слежке за гражданами.