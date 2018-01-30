Британский суд признал закон о слежке нарушающим права человека
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Как сообщается, трое судей раскритиковали применение данного закона британскими властями при расследовании несерьёзных преступлений и без судебного ордера.
«Решение суда кристально ясно даёт понять министрам, что они нарушают права человека. Текущая редакция закона... должна быть пересмотрена», — прокомментировали решение суда представители правозащитной организации Liberty.
Закон о сохранении данных и о следственных органах был принят в 2014 году. В 2016 году его новая редакция была одобрена парламентом и подписана королевой Великобритании Елизаветой II.
Закон получил название «Хартия следящих». Он наделял правоохранительные органы и спецслужбы Британии беспрецедентными правами по слежке за гражданами.