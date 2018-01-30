Британский суд признал закон о слежке нарушающим права человека

Короткая ссылка
Апелляционный суд Лондона постановил, что британский Закон о сохранении данных и о следственных органах (DRIPA) нарушал права и свободы граждан, передаёт Sky News.
Британский суд признал закон о слежке нарушающим права человека
  • globallookpress.com
  • © Vaclav Salek/CTK

Как сообщается, трое судей раскритиковали применение данного закона британскими властями при расследовании несерьёзных преступлений и без судебного ордера. 

«Решение суда кристально ясно даёт понять министрам, что они нарушают права человека. Текущая редакция закона... должна быть пересмотрена», — прокомментировали решение суда представители правозащитной организации Liberty.

Закон о сохранении данных и о следственных органах был принят в 2014 году. В 2016 году его новая редакция была одобрена парламентом и подписана королевой Великобритании Елизаветой II.

Закон получил название «Хартия следящих». Он наделял правоохранительные органы и спецслужбы Британии беспрецедентными правами по слежке за гражданами.

Читайте виртуальные журналы RT на русском в Flipboard
Европа
Ранее на эту тему:
Сегодня в СМИ
Новости smi2.ru
Загрузка...
Агрегатор новостей 24СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2018 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru