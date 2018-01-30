«Репортёры без границ» подали конституционную жалобу на закон о разведке ФРГ

Международная правозащитная организация «Репортёры без границ» и ещё пять общественных организаций подали жалобу в Федеральный конституционный суд Германии на закон о Федеральной разведывательной службе (BND).

Как отмечается в пресс-релизе «Репортёров без границ», правозащитники заявляют о нарушении свободы СМИ и права на безопасную коммуникацию. По их мнению, закон позволяет германской разведке «практически беспрепятственно контролировать журналистов за границей и делиться информацией с другими спецслужбами».

Истцы требуют внести в закон, принятый в октябре 2016 года и вступивший в силу в начале 2017 года, изменения, после которых он будет соответствовать Конституции ФРГ.

Это не первая жалоба в связи с законом о BND. Так, в 2016 году международная правозащитная организация Amnesty International в судебном порядке потребовала установить законность новых полномочий разведслужбы.