«Репортёры без границ» подали конституционную жалобу на закон о разведке ФРГ
Как отмечается в пресс-релизе «Репортёров без границ», правозащитники заявляют о нарушении свободы СМИ и права на безопасную коммуникацию. По их мнению, закон позволяет германской разведке «практически беспрепятственно контролировать журналистов за границей и делиться информацией с другими спецслужбами».
Истцы требуют внести в закон, принятый в октябре 2016 года и вступивший в силу в начале 2017 года, изменения, после которых он будет соответствовать Конституции ФРГ.
Это не первая жалоба в связи с законом о BND. Так, в 2016 году международная правозащитная организация Amnesty International в судебном порядке потребовала установить законность новых полномочий разведслужбы.