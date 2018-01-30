Антонов не исключил введения новых санкций США после публикации «кремлёвского доклада»

В настоящее время нет никаких гарантий того, что США завтра не введут новые санкции против России. Об этом заявил посол России в США Анатолий Антонов.

«У меня нет никаких гарантий того, что завтра не будут введены новые санкции. У меня, разумеется, таких гарантий нет», — сказал Антонов в интервью программе «60 секунд» на телеканале «Россия 1», передаёт РИА Новости.

Ранее председатель Совета Федерации России Валентина Матвиенко заявила, что внесение российского руководства в «кремлёвский доклад» является вмешательством во внутренние дела страны.