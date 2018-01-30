Зюганов назвал «кремлёвский доклад» США объявлением крупномасштабной гибридной войны

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Лидер КПРФ Геннадий Зюганов прокомментировал публикацию Минфином США «кремлёвского доклада», в который вошли 210 имён.

«Стране объявлена крупномасштабная война, её называют иногда гибридной. Она вообще приобрела уже абсолютно непозволительные формы. И вот-вот может перейти из холодной в горячую войну», — цитирует Зюганова РИА Новости.

Ранее политолог объяснил появление «кремлёвского доклада» сменой тактики США.

30 января Минфин США опубликовал «кремлёвский доклад», в который вошли российские политики и бизнесмены.

Подробнее — в материале RT.

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