Собянин о «кремлёвском докладе»: было бы очень странно не включить мэра столицы
«Было бы очень странно, если бы не включили и мэра столицы. На Западе Россию не любили во все времена, но до таких списков не могли додуматься даже в самые худшие периоды истории», — написал Собянин на своей странице во «ВКонтакте».
По его словам, подобные меры не раскалывают, а объединяют.
«(Такие меры) приводят к результатам, противоположным тому, к чему стремились авторы», — отметил Собянин.
30 января Минфин США передал конгрессу так называемый кремлёвский доклад, в котором в общей сложности перечислено 210 имён. В списке упоминаются премьер-министр России Дмитрий Медведев, глава МИД России Сергей Лавров, а также 96 крупных бизнесменов.