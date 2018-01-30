Собянин о «кремлёвском докладе»: было бы очень странно не включить мэра столицы

Мэр Москвы Сергей Собянин прокомментировал опубликованный Минфином США так называемый кремлёвский доклад.

«Было бы очень странно, если бы не включили и мэра столицы. На Западе Россию не любили во все времена, но до таких списков не могли додуматься даже в самые худшие периоды истории», — написал Собянин на своей странице во «ВКонтакте».

По его словам, подобные меры не раскалывают, а объединяют.

«(Такие меры) приводят к результатам, противоположным тому, к чему стремились авторы», — отметил Собянин.

30 января Минфин США передал конгрессу так называемый кремлёвский доклад, в котором в общей сложности перечислено 210 имён. В списке упоминаются премьер-министр России Дмитрий Медведев, глава МИД России Сергей Лавров, а также 96 крупных бизнесменов.