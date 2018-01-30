В аппарате детского омбудсмена прокомментировали «кремлёвский доклад» США

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Анна Лушникова
Представитель уполномоченного по правам ребёнка при президенте России Анны Кузнецовой Ренат Абдеев в беседе с RT рассказал, как омбудсмен отреагировала на внесение её имени в список лиц, против которых Вашингтон может ввести новые ограничительные меры.

«Ну а как на это реагировать? Она счастлива. Деятельность конгрессменов, деятельность Анны Юрьевны на посту детского омбудсмена даже в столь короткий срок свидетельствует о том, что мы на правильном пути к главной цели — счастью и благополучию Российской Федерации», — заявил Абдеев.

Ранее Минфин США передал конгрессу так называемый кремлёвский доклад, где в общей сложности перечислено 210 имён, среди которых премьер-министр России Дмитрий Медведев, глава МИД России Сергей Лавров, а также 96 крупных бизнесменов.

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