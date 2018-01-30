В Госдепе осудили атаки на полицейских в Колумбии и Эквадоре

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В Государственном департаменте США опубликовали заявление, в котором осуждаются нападения на полицейских в Колумбии и Эквадоре.

Об этом сообщается на сайте ведомства.

«Соединённые Штаты решительно осуждают нападения на полицию, которые произошли в Колумбии и Эквадоре в минувшие выходные. Мы оплакиваем всех тех, кто погиб в этих трусливых актах. Наши мысли с семьями умерших и раненых при нападении», — указывается в заявлении.

Отмечается, что США готовы оказать помощь Колумбии и Эквадору в связи с этими атаками.

Ранее сообщалось, что в Эквадоре в провинции Эсмеральдас у границы с Колумбией произошёл взрыв рядом с полицейским участком. В результате взрыва пострадали почти 30 полицейских. 

Вместе с этим нападения произошли и в Колумбии, там злоумышленники осуществили серию взрывов около полицейского участка.

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