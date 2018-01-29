Эксперт прокомментировал возможность установить в соцсети местоположение военных баз США

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Политолог, профессор Академии военных наук Сергей Судаков прокомментировал в беседе с ФАН сообщения о возможности установить в соцсети местоположение военных баз США.

«Мир сейчас настолько открыт, что при помощи спутников узнать, где находятся военные базы, — не проблема. А вот где находятся временные развёрнутые базы — это другой вопрос», — заявил эксперт.

По его словам, нужно понимать, что трекер — это сеть, в которой можно смотреть за активностью, причём не только своей, но и других людей. Как отметил Судаков, американские военные, особенно спецназовцы, в своём оснащении очень часто имеют часы с трекерами.

«В России у нас не существует такой практики, сотрудники спецназа не носят подобных устройств, поэтому России рассекречивание не грозит», — добавил эксперт.

Ранее СМИ сообщали, что пользователи приложения для спортсменов Strava имеют возможность определить местоположение военных баз Соединённых Штатов по всему миру.

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