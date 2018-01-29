МИД России выразил обеспокоенность в связи с боевыми столкновениями в Йемене

Министерство иностранных дел России выразило обеспокоенность боевыми столкновениями между президентской гвардией Йемена и сторонниками переходного совета, в результате которых в Адене погибли не менее 20 человек, а также десятки получили ранения.

«В Москве обеспокоены подобным развитием событий, которое чревато новым витком вооружённого противостояния на йеменской земле и расширением круга его участников», — говорится в сообщении департамента информации и печати МИД.

Там отметили, что вопросы будущего Йеменской Республики, в том числе её государственно-территориального устройства, «должны решаться не с помощью оружия, а за столом переговоров».

«Со своей стороны Россия будет и далее этому всемерно содействовать», — подчеркнули в ведомстве.

Ранее сообщалось, что не менее 20 человек погибли во время вооружённого конфликта между отрядами переходного совета Южного Йемена и подразделениями президентской гвардии.