Россия призвала власти Сирии не поддаваться на провокации в Восточной Гуте

Российские военные призывают правительственные войска Сирии не поддаваться на провокации вооружённых формирований в Восточной Гуте. Об этом заявили в пресс-службе Минобороны России.

«Российский Центр по примирению враждующих сторон продолжает активную работу по нормализации обстановки в пригороде Дамаска — Восточной Гуте. В настоящее время нарушения режима прекращения боевых действий, фиксируемые в данном районе, стали носить единичный характер», — говорится в сообщении, поступившем в RT.

Центр по примирению призывает правительственные войска Сирии «соблюдать достигнутые 26 января на межсирийских переговорах в Вене договорённости о полном прекращении огня в Восточной Гуте».

«И не поддаваться на провокации вооружённых формирований, не присоединившихся к данным договорённостям. Российские специалисты продолжают контакты с сирийскими властями и Сирийским арабским Красным Полумесяцем с целью организации гуманитарной эвакуации больных из Восточной Гуты», — добавили в ведомстве.

Ранее ФАН передавало, что в сирийских зонах деэскалации произошло более десяти нарушений режима перемирия.

26 января стало известно, что в ходе переговоров в Вене было достигнуто соглашение о перемирии в Восточной Гуте.