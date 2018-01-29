Россия призвала власти Сирии не поддаваться на провокации в Восточной Гуте
«Российский Центр по примирению враждующих сторон продолжает активную работу по нормализации обстановки в пригороде Дамаска — Восточной Гуте. В настоящее время нарушения режима прекращения боевых действий, фиксируемые в данном районе, стали носить единичный характер», — говорится в сообщении, поступившем в RT.
Центр по примирению призывает правительственные войска Сирии «соблюдать достигнутые 26 января на межсирийских переговорах в Вене договорённости о полном прекращении огня в Восточной Гуте».
«И не поддаваться на провокации вооружённых формирований, не присоединившихся к данным договорённостям. Российские специалисты продолжают контакты с сирийскими властями и Сирийским арабским Красным Полумесяцем с целью организации гуманитарной эвакуации больных из Восточной Гуты», — добавили в ведомстве.
Ранее ФАН передавало, что в сирийских зонах деэскалации произошло более десяти нарушений режима перемирия.
26 января стало известно, что в ходе переговоров в Вене было достигнуто соглашение о перемирии в Восточной Гуте.