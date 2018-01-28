СМИ: Трамп написал лидерам Африки, что «глубоко уважает» жителей континента

Президент США Дональд Трамп написал письмо лидерам Африканского континента, в котором заявил, что «глубоко уважает» африканцев, сообщает AFP.

«Я хочу подчеркнуть, что Соединённые Штаты глубоко уважают народ Африки и моя приверженность сильным и уважительным отношениям с африканскими странами в качестве независимых наций тверда», — пишет Трамп.

Он отметил, что солдаты США и стран Африки сражаются вместе, чтобы победить террористов.

Отмечается, что письмо не было опубликовано, но его подлинность подтвердил американский дипломат Крис Мид.

Ранее в СМИ появилась информация, что Дональд Трамп назвал мигрантов, которые прибывают в США из стран Африки, а также из Гаити и Сальвадора, выходцами из «вонючих дыр». Группа из 54 стран Африки потребовала от Трампа извинений за высказывания о выходцах из «дыр».