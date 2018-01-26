Ростуризм предупредил о жёлтой лихорадке в Южной Америке

Ростуризм призвал туроператоров информировать клиентов о росте заболеваемости жёлтой лихорадкой в странах Южной Америки.

Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

По информации Роспотребнадзора, с января 2016 года по декабрь 2017 года в 7 странах Южной Америки (Боливия, Бразилия, Колумбия, Перу, Суринам, Французская Гвиана и Эквадор) зарегистрировано 777 подтверждённых случаев жёлтой лихорадки, 261 из которых завершился летальным исходом.

Также Министерство здравоохранения Бразилии зафиксировало в 2018 году рост заболеваемости в трёх юго-западных штатах: Минас-Жерайс, Сан-Пауло, Рио-де-Жанейро.

Ростуризм призвал россиян, направляющихся в Латинскую Америку, делать профилактические прививки.

Ранее Ростуризм предупредил о забастовках в Греции.