Ростуризм предупредил о жёлтой лихорадке в Южной Америке

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Ростуризм призвал туроператоров информировать клиентов о росте заболеваемости жёлтой лихорадкой в странах Южной Америки.

Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

По информации Роспотребнадзора, с января 2016 года по декабрь 2017 года в 7 странах Южной Америки (Боливия, Бразилия, Колумбия, Перу, Суринам, Французская Гвиана и Эквадор) зарегистрировано 777 подтверждённых случаев жёлтой лихорадки, 261 из которых завершился летальным исходом.

Также Министерство здравоохранения Бразилии зафиксировало в 2018 году рост заболеваемости в трёх юго-западных штатах: Минас-Жерайс, Сан-Пауло, Рио-де-Жанейро.

Ростуризм призвал россиян, направляющихся в Латинскую Америку, делать профилактические прививки.

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