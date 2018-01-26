СМИ: Трамп извинился за ретвит «антимусульманcких видео»
- Reuters
Об этом Трамп заявил в интервью британскому журналисту Пирсу Моргану, которое выйдет в эфир на телеканале ITV.
«Если вы говорите мне, что это ужасные люди, ужасные расисты, я, конечно, принёс бы извинения, если вы хотите, чтобы я это сделал», — сказал американский лидер.
BREAKING NEWS:— Piers Morgan (@piersmorgan) 26 января 2018 г.
President Trump has publicly apologised for retweeting far-right group Britain First.
Says he didn't know who they were. 'I don't want to be involved with these people. If you're telling me they're horrible racist people. I certainly apologise.' pic.twitter.com/S1apSWC7rR
«Президент Трамп публично извинился за ретвит ультраправой группы Britain First», — написал журналист в своём Twitter.
В конце ноября глава Белого дома спровоцировал волну обсуждений в американских СМИ, сделав ретвиты трёх сообщений «антимусульманского характера».