СМИ: Трамп извинился за ретвит «антимусульманcких видео»

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Президент США Дональд Трамп извинился за размещение в своём Twitter ссылки на видеоролики антимусульманского содержания.
СМИ: Трамп извинился за ретвит «антимусульманcких видео»
  • Reuters

Об этом Трамп заявил в интервью британскому журналисту Пирсу Моргану, которое выйдет в эфир на телеканале ITV.

«Если вы говорите мне, что это ужасные люди, ужасные расисты, я, конечно, принёс бы извинения, если вы хотите, чтобы я это сделал», — сказал американский лидер.

«Президент Трамп публично извинился за ретвит ультраправой группы Britain First», — написал журналист в своём Twitter.

В конце ноября глава Белого дома спровоцировал волну обсуждений в американских СМИ, сделав ретвиты трёх сообщений «антимусульманского характера».

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США
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