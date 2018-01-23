Трёх граждан Чехии обвинили в терроризме
По данным издания, Шехаден помогал своим родственникам выезжать в районы боевых действий в Сирии для установки контактов с боевиками, а также распространял идеи экстремистов.
Подчёркивается, что в настоящее время обвиняемые скрываются за пределами Европы.
Ранее сообщалось, что в Китае по обвинению в экстремизме и терроризме арестованы восемь человек.
* «Джабхат Фатх аш-Шам» («Фронт ан-Нусра», «Джабхат ан-Нусра») — организация признана террористической по решению Верховного суда РФ от 29.12.2014