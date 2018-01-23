Трёх граждан Чехии обвинили в терроризме

Власти Чехии предъявили обвинения в терроризме трём гражданам страны, среди которых пражский имам Самер Шехаден, сообщает iDNES. Отмечается, что имам в ходе поездки в Сирию в 2016 году присоединился к террористической организации Джабхат ан-Нусра*.

По данным издания, Шехаден помогал своим родственникам выезжать в районы боевых действий в Сирии для установки контактов с боевиками, а также распространял идеи экстремистов.

Подчёркивается, что в настоящее время обвиняемые скрываются за пределами Европы.

Ранее сообщалось, что в Китае по обвинению в экстремизме и терроризме арестованы восемь человек.

* «Джабхат Фатх аш-Шам» («Фронт ан-Нусра», «Джабхат ан-Нусра») — организация признана террористической по решению Верховного суда РФ от 29.12.2014