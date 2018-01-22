Спецпосланник ООН по Йемену подал в отставку

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Спецпосланник ООН по Йемену Исмаил Ульд Шейх Ахмед подал в отставку.

«Сегодня спецпосланник по Йемену Ульд Шейх Ахмед проинформировал Генсека, что он не намерен продолжать работу на своей позиции по истечении его контракта в феврале», — приводит РИА Новости слова пресс-секретаря Генсека ООН Стефана Дюжаррика.

Ранее Йемен передал России просьбу, чтобы Иран прекратил вмешательство в дела Йеменской Республики.

Об этом в ходе пресс-конференции с министром иностранных дел России Сергеем Лавровым заявил глава МИД этой страны Абдель Малик аль-Махляфи.

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