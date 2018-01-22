Россия заявила о четырёх случаях нарушения режима перемирия в Сирии
По данным ведомства, ситуация в зонах деэскалации оценивается как стабильная
Нарушения режима прекращения военных действий, по информации российской стороны, произошли в провинциях Алеппо и Латакия.
Турция заявила о пяти случаях стрельбы в провинциях Идлиб, Дамаск и Дараа.
Большинство случаев беспорядочной стрельбы из миномётов и другого вооружения зафиксированы в районах, подконтрольных боевикам террористической группировки «Джабхат ан-Нусра»*.
Ранее главный научный сотрудник Института США и Канады РАН Владимир Васильев рассказал НСН, почему Вашингтон готов согласиться на президентство Башара Асада в Сирии до 2021 года.
* «Джабхат Фатх аш-Шам» («Фронт ан-Нусра», «Джабхат ан-Нусра») — организация признана террористической по решению Верховного суда РФ от 29.12.2014.