Россия заявила о четырёх случаях нарушения режима перемирия в Сирии

Российская сторона зафиксировала в Сирии четыре случая нарушения перемирия за сутки, турецкая — пять, сообщает ФАН со ссылкой на информационный бюллетень Министерства обороны.

По данным ведомства, ситуация в зонах деэскалации оценивается как стабильная

Нарушения режима прекращения военных действий, по информации российской стороны, произошли в провинциях Алеппо и Латакия.

Турция заявила о пяти случаях стрельбы в провинциях Идлиб, Дамаск и Дараа.

Большинство случаев беспорядочной стрельбы из миномётов и другого вооружения зафиксированы в районах, подконтрольных боевикам террористической группировки «Джабхат ан-Нусра»*.

Ранее главный научный сотрудник Института США и Канады РАН Владимир Васильев рассказал НСН, почему Вашингтон готов согласиться на президентство Башара Асада в Сирии до 2021 года.

* «Джабхат Фатх аш-Шам» («Фронт ан-Нусра», «Джабхат ан-Нусра») — организация признана террористической по решению Верховного суда РФ от 29.12.2014.