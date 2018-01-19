Постпред России при ОБСЕ подверг критике ситуацию с партнёром Sputnik в США

Ситуация с партнёром агентства Sputnik, которого Минюст США обязал зарегистрироваться в качестве иностранного агента, является искусственно создаваемым препятствием для нормальной работы неугодных СМИ.

Об этом на заседании постоянного совета ОБСЕ заявил постоянный представитель России при организации Александр Лукашевич, передаёт РИА Новости.

«Вслед за телеканалом RT America предписание зарегистрироваться в качестве иностранного агента в США получила компания RIA Global. Её вина оказалась в том, что она производит контент для представительства информационного агентства и радио Sputnik в США. Подобные меры — не безобидная формальность, как уже пытались нас убедить американские коллеги, а искусственно создаваемое препятствие для нормальной работы неугодных СМИ», — сказал он.

Постпред России при ОБСЕ отметил, что это «может стать основанием для всевозможных ограничений».

Как подчеркнул Лукашевич, подобные меры в отношении российских СМИ — это не только проявление откровенной дискриминации, но и наступление на свободу слова в целом.

«Ожидаем, что представитель по свободе СМИ Дезир отреагирует на эту ситуацию в соответствии со своим мандатом», — добавил он.

Ранее в российском посольстве заявили, что Москва ответит зеркально, если ограничительные меры в отношении российских СМИ в США продолжатся.

10 января стало известно, что американский Минюст обязал зарегистрироваться в качестве иноагента компанию RIA Global LLC, которая занимается производством контента для международного агентства и радио Sputnik.