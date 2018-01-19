Постпред России при ОБСЕ подверг критике ситуацию с партнёром Sputnik в США
Об этом на заседании постоянного совета ОБСЕ заявил постоянный представитель России при организации Александр Лукашевич, передаёт РИА Новости.
«Вслед за телеканалом RT America предписание зарегистрироваться в качестве иностранного агента в США получила компания RIA Global. Её вина оказалась в том, что она производит контент для представительства информационного агентства и радио Sputnik в США. Подобные меры — не безобидная формальность, как уже пытались нас убедить американские коллеги, а искусственно создаваемое препятствие для нормальной работы неугодных СМИ», — сказал он.
Постпред России при ОБСЕ отметил, что это «может стать основанием для всевозможных ограничений».
Как подчеркнул Лукашевич, подобные меры в отношении российских СМИ — это не только проявление откровенной дискриминации, но и наступление на свободу слова в целом.
«Ожидаем, что представитель по свободе СМИ Дезир отреагирует на эту ситуацию в соответствии со своим мандатом», — добавил он.
Ранее в российском посольстве заявили, что Москва ответит зеркально, если ограничительные меры в отношении российских СМИ в США продолжатся.
10 января стало известно, что американский Минюст обязал зарегистрироваться в качестве иноагента компанию RIA Global LLC, которая занимается производством контента для международного агентства и радио Sputnik.