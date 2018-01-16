В Чехии столкнулись более 30 автомобилей из-за непогоды

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Более 30 машин столкнулись в Чехии в районе 99-го километра в обоих направлениях скоростной магистрали Прага — Братислава. Причиной аварии стал сильный снегопад.

Об этом сообщает Ceske Noviny.

Отмечается, что в результате происшествия пострадали около 10 человек. В основном все получили лёгкие травмы.

Среди попавших в аварию машин много грузовиков. Для буксировки автомобилей привлекается тяжёлая техника.

В декабре 2016 года стало известно, что во Франции произошло ДТП с участием по меньшей мере 30 автомобилей, в результате чего погибли пять человек.




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