Россия завершит строительство вертолётного центра в Перу в 2018 году

Заместитель директора Федеральной службы по военно-техническому сотрудничеству (ФСВТС) России Анатолий Пунчук заявил, что Россия в 2018 году завершит в Перу строительство центра по ремонту вертолётов.

«Важным является завершение строительства вертолётного центра в этой стране (Перу. — RT) в 2018 году», — цитирует Пунчука РИА Новости.

Кроме того, он отметил, что в Перу эксплуатируется значительное количество российских вертолётов, а страна заинтересована в пополнении своего авиапарка.

Ранее сообщалось, что в Перу заинтересованы в ремонте и модернизации танков Т-55, которые находятся на вооружении страны, при участии России.