Трамп надеется, что ложные предупреждения о ракетном нападении в США не повторятся

Короткая ссылка
Американский президент Дональд Трамп выразил надежду, что ложные предупреждения о ракетной угрозе в США не повторятся.

«Мы надеемся, что это не повторится. Отчасти это (случилось. — RT) из-за того, что люди на грани, но, возможно, в конце концов мы разрешим проблему, и они не будут на грани», — приводит его слова Politico.

Ранее сообщалось, что жители американского штата Гавайи получили ложное предупреждение о ракетной угрозе. 

В Федеральной комиссии связи США заявили, что ложное оповещение о ракетной угрозе на Гавайях произошло из-за отсутствия у властей штата нужных мер предосторожности и контроля за такими оповещениями.

Руководитель местной службы по чрезвычайным ситуациям Верн Мияги сообщил, что на Гавайях изменили процедуру оповещения о чрезвычайных ситуациях.

Подписывайтесь на наш Telegram, чтобы быть в курсе важных новостей.
США
Ранее на эту тему:
Сегодня в СМИ
Новости smi2.ru
Загрузка...
Агрегатор новостей 24СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2018 гг. Все права защищены.

Сетевое издание зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119