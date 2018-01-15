Трамп надеется, что ложные предупреждения о ракетном нападении в США не повторятся

Американский президент Дональд Трамп выразил надежду, что ложные предупреждения о ракетной угрозе в США не повторятся.

«Мы надеемся, что это не повторится. Отчасти это (случилось. — RT) из-за того, что люди на грани, но, возможно, в конце концов мы разрешим проблему, и они не будут на грани», — приводит его слова Politico.

Ранее сообщалось, что жители американского штата Гавайи получили ложное предупреждение о ракетной угрозе.

В Федеральной комиссии связи США заявили, что ложное оповещение о ракетной угрозе на Гавайях произошло из-за отсутствия у властей штата нужных мер предосторожности и контроля за такими оповещениями.

Руководитель местной службы по чрезвычайным ситуациям Верн Мияги сообщил, что на Гавайях изменили процедуру оповещения о чрезвычайных ситуациях.