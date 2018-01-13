Памятник принцессе Диане уберут из универмага Harrods в Лондоне

Памятник принцессе Дианы и Доди аль-Файеду уберут из универмага Harrods в Лондоне. Об этом сообщает AFP.

По словам представителей руководства универмага, статуя будет возвращена её владельцу — Мухаммеду аль-Файеду, чей сын погиб вместе с принцессой Дианой в 1997 году в аварии в Париже.

Former Harrods owner Mohamed Al Fayed commissioned the bronze statue after Diana and Dodi were killed in a Paris car crash in 1997 https://t.co/vdMCRem7tCpic.twitter.com/lbGrzSCgkl — AFP news agency (@AFP) 13 января 2018 г.

Бронзовый монумент изображает Диану и аль-Файеда, держащихся за руки и выпускающих в небо птицу.

Данное решение администрация универмага объяснила тем, что сыновья принцессы герцог Кембриджский Уильям и его брат принц Гарри ранее сообщили о своём намерении установить новый монумент в память о своей матери в Лондоне около Кенсингтонского дворца.

«Мы считаем, что настало время вернуть этот памятник господину аль-Файеду и пригласить общественность отдать дань уважения (принцессе. — RT) у дворца», — заявил управляющий Harrods Майкл Уорд.

В сентябре 2017 года сообщалось, что в британском Честерфилде к 20-летней годовщине смерти принцессы Дианы установили мемориальное панно из цветов и листьев.