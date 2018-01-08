СМИ сообщили о задержании в Израиле двух подозреваемых в связях с ИГ

Служба безопасности Израиля задержала двух девушек, подозреваемых в планировании теракта и сотрудничестве с «Исламским государством»*. Об этом пишет The Jerusalem Post.

Как отмечается, две 19-летние задержанные являются гражданками Израиля.

По данным спецслужб, они планировали совершить теракт против евреев на территории страны.

Как отмечается, они, предположительно, поддерживали контакт с ИГ, а также собирались уехать из страны и присоединиться к боевикам.

Ранее сообщалось, что в 2017 году на израильской территории было предотвращено около 400 крупных террористических атак.

* «Исламское государство» (ИГ) — организация признана террористической по решению Верховного суда РФ от 29.12.2014.