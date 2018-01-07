В Сиднее зафиксирована рекордная температура за почти 80 лет
Австралийская метеорологическая служба сообщила, что в Сиднее зафиксирована самая высокая температура воздуха за почти 80 лет.
Об этом сообщается на странице бюро синоптиков штата Новый Южный Уэльс в Twitter.
Отмечается, что в настоящее время там установилась температура +47 °С.
Последний раз такая температура фиксировалась в Сиднее в 1939 году.
#SydneyHeat: Sorry, in our earlier checks we missed a 47.8 degrees C temperature recorded at an old #Richmond station (now closed) in 1939. 47.3 today still beats the previous #Penrith record.— Bureau of Meteorology, New South Wales (@BOM_NSW) 7 января 2018 г.
Ранее «ПолитЭксперт» сообщал, что в Санкт-Петербурге зафиксирована рекордно тёплая погода. Также на Рождество в Москве был повторён температурный рекорд.
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