В Сиднее зафиксирована рекордная температура за почти 80 лет

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Австралийская метеорологическая служба сообщила, что в Сиднее зафиксирована самая высокая температура воздуха за почти 80 лет.

Об этом сообщается на странице бюро синоптиков штата Новый Южный Уэльс в Twitter.

Отмечается, что в настоящее время там установилась температура +47 °С.

Последний раз такая температура фиксировалась в Сиднее в 1939 году.

Ранее «ПолитЭксперт» сообщал, что в Санкт-Петербурге зафиксирована рекордно тёплая погода. Также на Рождество в Москве был повторён температурный рекорд.

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