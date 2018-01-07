Три человека погибли в результате аварии автобуса в Китае
Три человека погибли в ДТП с участием автобуса в провинции Хубэй в центральной части Китая.
Об этом сообщает «Синьхуа».
Отмечается, что в результате инцидента также пострадали 36 человек, четверо из них получили серьёзные травмы.
По данным агентства, автобус попал в аварию и перевернулся, следуя из Шанхая в Чэнду. В момент происшествия внутри транспортного средства находились 46 человек.
В настоящее время ведётся расследование причин произошедшего.
В сентябре 2017 года два человека погибли и девять получили серьёзные травмы в результате ДТП в Китае с участием туристического автобуса.
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