Три человека погибли в результате аварии автобуса в Китае

Короткая ссылка
Три человека погибли в ДТП с участием автобуса в провинции Хубэй в центральной части Китая.

Об этом сообщает «Синьхуа».

Отмечается, что в результате инцидента также пострадали 36 человек, четверо из них получили серьёзные травмы.

По данным агентства, автобус попал в аварию и перевернулся, следуя из Шанхая в Чэнду. В момент происшествия внутри транспортного средства находились 46 человек.

В настоящее время ведётся расследование причин произошедшего.

В сентябре 2017 года два человека погибли и девять получили серьёзные травмы в результате ДТП в Китае с участием туристического автобуса.

Читайте виртуальные журналы RT на русском в Flipboard
Азия
Ранее на эту тему:
Сегодня в СМИ
Новости smi2.ru
Загрузка...
Агрегатор новостей 24СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2018 гг. Все права защищены.

Сетевое издание зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119