СМИ: При взрыве газа в больнице Пакистана погибли шесть человек

По меньшей мере шесть человек погибли в результате взрыва баллона с газом в одной из больниц Пакистана. Об этом сообщает Geo TV.

По данным телеканала, более 10 человек пострадали.

Как уточнили местные власти, люди погибли при частичном обрушении здания медицинского заведения посла взрыва баллона.

Спасатели заявили, что под завалами всё ещё могут оставаться люди.

Ранее сообщалось, что восемь человек погибли при взрыве в протестантской церкви Пакистана.