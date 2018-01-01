Путин и Нетаньяху договорились в ближайшее время провести встречу

Российский лидер Владимир Путин и премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху договорились в ближайшее время провести встречу.

Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-секретаря президента Дмитрия Пескова.

«Путин и Нетаньяху условились в ближайшее время провести встречу с тем, чтобы обсудить текущие вопросы двусторонних отношений и обменяться мнениями по различным международным и региональным вопросам», — уточнил пресс-секретарь.

Отмечается, что в ходе разговора Путин поздравил Нетаньяху с Новым годом. Лидеры пожелали народам двух стран всего самого доброго.

Ранее Нетаньяху в новогоднем поздравлении Путину назвал отношения России и Израиля отличными.