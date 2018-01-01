Путин и Нетаньяху договорились в ближайшее время провести встречу
Российский лидер Владимир Путин и премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху договорились в ближайшее время провести встречу.
Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-секретаря президента Дмитрия Пескова.
«Путин и Нетаньяху условились в ближайшее время провести встречу с тем, чтобы обсудить текущие вопросы двусторонних отношений и обменяться мнениями по различным международным и региональным вопросам», — уточнил пресс-секретарь.
Отмечается, что в ходе разговора Путин поздравил Нетаньяху с Новым годом. Лидеры пожелали народам двух стран всего самого доброго.
Ранее Нетаньяху в новогоднем поздравлении Путину назвал отношения России и Израиля отличными.
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