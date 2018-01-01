Лавров: Россия и Чехия сохраняют высокий уровень политического диалога

Короткая ссылка
Министр иностранных дел России Сергей Лавров заявил о высоком уровне политического диалога и торгово-экономического сотрудничества с Чехией.

Об этом говорится в телеграмме главе МИД Чехии по случаю 25-летия установления дипломатических отношений. 

«В нынешние непростые для международных отношений времена России и Чехии совместными усилиями удалось сохранить высокий уровень политического диалога, результативное торгово-экономическое и культурно-гуманитарное партнёрство. Это нашло своё практическое подтверждение в убедительных содержательных итогах официального визита президента Чешской Республики М. Земана в Российскую Федерацию в ноябре 2017 года», — говорится в сообщении.

Российский министр также заявил, что положительный опыт двустороннего сотрудничества будет способствовать дальнейшему развитию отношений между странами.

Подписывайтесь на наш Telegram, чтобы быть в курсе важных новостей.
Европа
Ранее на эту тему:
Сегодня в СМИ
Новости smi2.ru
Загрузка...
Агрегатор новостей 24СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2018 гг. Все права защищены.

Сетевое издание зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119