Трамп заявил, что протесты в Иране направлены против поддержки терроризма
Президент США Дональд Трамп, комментируя протесты в Иране, вновь обвинил руководство страны в поддержке терроризма.
«Большие протесты в Иране. Наконец люди стали мудро относиться к тому, что их деньги и богатство воруют и разбазаривают на терроризм. Похоже, что они не станут этого больше терпеть», — написал он в Twitter.
По словам американского лидера, Вашингтон внимательно следит за «нарушениями прав человека».
Ранее СМИ сообщили о протестах против экономической политики властей в ряде городов Ирана.
Трамп неоднократно обвинял иранские власти в поддержке терроризма.
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