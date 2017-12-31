Трамп заявил, что протесты в Иране направлены против поддержки терроризма

Президент США Дональд Трамп, комментируя протесты в Иране, вновь обвинил руководство страны в поддержке терроризма.

«Большие протесты в Иране. Наконец люди стали мудро относиться к тому, что их деньги и богатство воруют и разбазаривают на терроризм. Похоже, что они не станут этого больше терпеть», — написал он в Twitter.

По словам американского лидера, Вашингтон внимательно следит за «нарушениями прав человека».

Ранее СМИ сообщили о протестах против экономической политики властей в ряде городов Ирана.

Трамп неоднократно обвинял иранские власти в поддержке терроризма.