СМИ: По меньшей мере 15 человек погибли в результате взрыва на похоронах в Афганистане
В городе Джелалабад афганской провинции Нангархар произошёл взрыв на похоронах. Об этом сообщает 1TV.
Как отмечается, по меньшей мере 15 человек погибли и 13 пострадали.
По данным местных властей, взрыв осуществил террорист-смертник.
Пока ни одна группировка не взяла на себя ответственность.
Ранее в Кабуле произошёл взрыв, в результате которого погибли как минимум 40 человек.
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