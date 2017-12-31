СМИ: По меньшей мере 15 человек погибли в результате взрыва на похоронах в Афганистане

Короткая ссылка
В городе Джелалабад афганской провинции Нангархар произошёл взрыв на похоронах. Об этом сообщает 1TV.

Как отмечается, по меньшей мере 15 человек погибли и 13 пострадали.

По данным местных властей, взрыв осуществил террорист-смертник.

Пока ни одна группировка не взяла на себя ответственность.

Ранее в Кабуле произошёл взрыв, в результате которого погибли как минимум 40 человек.

Подписывайтесь на наш Telegram, чтобы быть в курсе важных новостей.
Азия
Ранее на эту тему:
Сегодня в СМИ
Новости smi2.ru
Загрузка...
Агрегатор новостей 24СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2017 гг. Все права защищены.

Сетевое издание зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119