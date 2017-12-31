В Стамбуле задержаны 20 человек по подозрению в планировании теракта на Новый год

Правоохранительные органы Турции задержали 20 человек, включая 15 иностранных граждан, по подозрению в связях с «Исламским государством»* и планировании теракта в Стамбуле, передаёт Anadolu.

Сообщается, что подразделение полиции по борьбе с терроризмом провело рейды по четырём адресам в трёх районах города.

Задержанные, предположительно, связаны с лидерами ИГ в Сирии и Ираке. По данным полиции, они планировали совершить атаку в ходе празднования Нового года в Стамбуле.

6 декабря стало известно, что в Турции задержали 26 подозреваемых в связях с ИГ.

* «Исламское государство» (ИГ) — организация признана террористической по решению Верховного суда РФ от 29.12.2014.