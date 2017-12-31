В США агенты ФБР задержали собиравшегося присоединиться к ИГ мужчину

Сотрудники Федерального бюро расследований (ФБР) задержали Шона Эндрю Дункана в американском штате Вирджиния. Его подозревают в намерении присоединиться к террористической группировке «Исламское государство»*.

Об этом сообщает NBC.

По данным телекомпании, когда агенты пришли в дом к Дункану, он попытался уничтожить электронные накопители памяти.

Согласно имеющейся у ФБР информации, мужчину заподозрил в радикализации его родственник. Также известно, что задержанный ранее посещал Турцию, после чего его допрашивали правоохранительные службы.

В ФБР полагают, что Дункан поддерживал связь с зарубежным представителем ИГ.

Ранее Министерство юстиции США предъявило обвинение женщине, которую подозревают в том, что она отмывала деньги с помощью биткоинов и других криптовалют, а потом использовала полученные средства для финансирования ИГ.

* «Исламское государство» (ИГ) — организация признана террористической по решению Верховного суда РФ от 29.12.2014.