В Сирии с начала года восстановлено 88 медучреждений и 178 школ

С начала года в Сирии восстановлено 88 медучреждений и 178 школ, сообщили в Центре примирения враждующих сторон.

«Благодаря совместной работе Центра по примирению и руководства провинций Сирии восстановлены основные объекты социально значимой инфраструктуры: 88 медицинских учреждений, 178 школ, 35 детских садов, 152 объекта водо- и энергоснабжения», — говорится в сообщении, поступившем в RT.

Отмечается, что дальнейшие мероприятия, проводимые Центром по примирению, будут направлены на достижение политического урегулирования кризиса и оказание всесторонней помощи сирийскому народу.

Ранее сообщалось, что в Сирии с начала года удалось подписать более тысячи соглашений о присоединении населённых пунктов к режиму прекращения боевых действий.