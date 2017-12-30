СМИ: Австралийскую авиабазу привели в боевую готовность из-за российских Ту-95МС

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Авиабазу Вооружённых сил Австралии привели в состояние повышенной боеготовности из-за появления российских стратегических бомбардировщиков Ту-95МС в нейтральных водах у берегов Индонезии. Об этом сообщает ABC.

Как отмечается, инцидент произошёл в начале декабря. Такие меры на базе в городе Дарвин были приняты на непродолжительное время в связи с учебным манёвром российских самолётов.

При этом воздушное пространство Австралии нарушено не было.

По данным Минобороны России, бомбардировщики Ту-95МС осуществляли воздушное патрулирование над нейтральными водами южной части Тихого океана 7 декабря.

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