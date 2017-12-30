Путин провёл телефонный разговор с президентом Финляндии

Президенты России и Финляндии Владимир Путин и Саули Ниинистё в ходе телефонного разговора обсудили ситуацию на Украине, Корейском полуострове и в Сирии. Об этом сообщили в пресс-службе Кремля.

«Обсуждены итоги успешного развития российско-финляндских отношений в различных сферах в уходящем году, а также перспективы взаимовыгодного сотрудничества в 2018 году», — говорится в сообщении пресс-службы.

Кроме того, отмечается, что лидеры поздравили друг друга с наступающим Новым годом.

Ранее пресс-служба Кремля опубликовала список мировых лидеров и глав международных организаций, которых Владимир Путин поздравил с Рождеством и наступающим Новым годом.