В Минздраве сообщили о смерти пострадавшего при столкновениях с армией Израиля палестинца

Палестинец, пострадавший в ходе столкновений с армией Израиля в районе сектора Газа, скончался.

Об этом сообщает иорданское информационное агентство Petra со ссылкой на представителя министерства здравоохранения сектора Газа Ашрафа аль-Кедра.

Отмечается, 20-летний мужчина получил огнестрельное ранение в области грудной клетки.

Ранее сообщалось, что число палестинцев, получивших травмы во время столкновений с израильской армией в секторе Газа, на Западном берегу реки Иордан и в Иерусалиме, достигло 303.