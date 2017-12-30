В Минздраве сообщили о смерти пострадавшего при столкновениях с армией Израиля палестинца

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Палестинец, пострадавший в ходе столкновений с армией Израиля в районе сектора Газа, скончался.

Об этом сообщает иорданское информационное агентство Petra со ссылкой на представителя министерства здравоохранения сектора Газа Ашрафа аль-Кедра.

Отмечается, 20-летний мужчина получил огнестрельное ранение в области грудной клетки.

Ранее сообщалось, что число палестинцев, получивших травмы во время столкновений с израильской армией в секторе Газа, на Западном берегу реки Иордан и в Иерусалиме, достигло 303.

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Ближний Восток
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