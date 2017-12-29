МИД Турции раскритиковал проводимую Кипром геологоразведку на шельфе острова

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МИД Турции опубликовал заявление, в котором власти страны раскритиковали геологоразведку нефтегазовых месторождений на шельфе Кипра, которая проводится без согласования с турецкой общиной.

Соответствующее заявление опубликовано на сайте внешнеполитического ведомства.

«Совсем недавно в регион прибыло буровое судно, которое готовится начать работу в рамках лицензий, выданных греческой кипрской администрацией в её так называемой исключительной экономической зоне. Недопустимо то, что эта администрация по-прежнему выступает в качестве единственного владельца острова и продолжает свою одностороннюю деятельность, связанную с углеводородами», — указывается в заявлении.

Отмечается, что турецкая сторона в связи с этим «намерена защищать свои права и интересы на континентальном шельфе и продолжать оказывать поддержку турецкой стороне острова».

В июле стало известно, что переговоры по объединению Кипра, разделённого на греческую и турецкую части, завершились без подписания соглашения.

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