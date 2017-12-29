Канцлер Австрии осудил атаку экстремистов на церковь в Египте

Канцлер Австрии Себастьян Курц осудил нападение боевиков на церковь в Египте.

Об этом он написал на своей странице в Twitter.

«Я твёрдо осуждаю нападение на коптскую церковь в Хелуане рядом с Каиром. Защита христиан в регионе должна быть на первом месте. Мои мысли обращены к жертвам, их семьям и друзьям», — отметил он.

I firmly condemn the attack on the Coptic church in #Helwan near #Cairo. Protection of Christians in the region must be an important priority. My thoughts are with the victims & their families & friends. — Sebastian Kurz (@sebastiankurz) 29 декабря 2017 г.

Ранее стало известно, что по меньшей мере десять человек погибли в результате стрельбы в церкви в пригороде Каира.