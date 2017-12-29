Канцлер Австрии осудил атаку экстремистов на церковь в Египте

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Канцлер Австрии Себастьян Курц осудил нападение боевиков на церковь в Египте.

Об этом он написал на своей странице в Twitter.

«Я твёрдо осуждаю нападение на коптскую церковь в Хелуане рядом с Каиром. Защита христиан в регионе должна быть на первом месте. Мои мысли обращены к жертвам, их семьям и друзьям», — отметил он.

Ранее стало известно, что по меньшей мере десять человек погибли в результате стрельбы в церкви в пригороде Каира.

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