Польша подписала программу приграничного сотрудничества с Россией

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Польская сторона подписала программу приграничного сотрудничества «Польша — Россия на 2014—2020 годы», бюджет которой составляет около €62 млн.

«Как рассказали в региональном агентстве по международным и межрегиональным связям области, подписание программы приграничного сотрудничества с польской стороны состоялось в пятницу, 29 декабря... Общий бюджет программы приграничного сотрудничества «Польша — Россия на 2014—2020 годы» составляет порядка €62 млн», — сообщает пресс-служба правительства Калининградской области.

Отмечается, что программа призвана укреплять сотрудничество и способствовать региональному развитию приграничных территорий — Поморского и Варминско-Мазурского воеводств Польши и Калининградской области.

В прошлом году между Польшей и Калининградской областью был приостановлен режим малого приграничного передвижения (МПП).

 

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