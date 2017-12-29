Россия зафиксировала 11 случаев нарушения режима перемирия в Сирии за сутки

Министерство обороны России сообщило об 11 случаях нарушениях режима перемирия в сирийских зонах деэскалации, передаёт ФАН.

Как рассказали специалисты российского Центра по примирению враждующих сторон в Сирии, за сутки факты стрельбы были зафиксированы в провинциях Латакия (6) и Алеппо (5).

Со своей стороны, Анкара заявила о 10 случаях нарушения перемирия в провинциях Идлиб (8) и Алеппо (2).

Общую ситуацию в сирийских зонах деэскалации оценивают как стабильную.

Ранее сообщалось, что главный научный сотрудник Института США и Канады РАН Владимир Васильев рассказал в беседе с НСН, почему Вашингтон готов согласиться на президентство Башара Асада в Сирии до 2021 года.