Россия зафиксировала 11 случаев нарушения режима перемирия в Сирии за сутки

Короткая ссылка
Министерство обороны России сообщило об 11 случаях нарушениях режима перемирия в сирийских зонах деэскалации, передаёт ФАН.

Как рассказали специалисты российского Центра по примирению враждующих сторон в Сирии, за сутки факты стрельбы были зафиксированы в провинциях Латакия (6) и Алеппо (5).

Со своей стороны, Анкара заявила о 10 случаях нарушения перемирия в провинциях Идлиб (8) и Алеппо (2).

Общую ситуацию в сирийских зонах деэскалации оценивают как стабильную.

Ранее сообщалось, что главный научный сотрудник Института США и Канады РАН Владимир Васильев рассказал в беседе с НСН, почему Вашингтон готов согласиться на президентство Башара Асада в Сирии до 2021 года.

Подписывайтесь на наш Telegram, чтобы быть в курсе важных новостей.
Ситуация в Сирии
Сегодня в СМИ
Новости smi2.ru
Загрузка...
Агрегатор новостей 24СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2017 гг. Все права защищены.

Сетевое издание зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119