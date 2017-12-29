Глава МЧС об отношениях США и КНДР: игра в пинг-понг должна остановиться

Глава МЧС России Владимир Пучков заявил об уверенности в том, что отношения между США и Северной Кореей стабилизируются.

При этом он подчеркнул, что пинг-понг между этими странами должен прекратиться.

«Мы выражаем уверенность, что будут неукоснительно выполнены все резолюции Организации Объединённых Наций и ситуация будет стабилизирована, и вот эта такая игра в пинг-понг Корея — США всё-таки должна остановиться», — цитирует РИА Новости Пучкова.

Ранее в МИД России выразили мнение, что США намерены «додавить» КНДР до переговоров, в том числе силой.