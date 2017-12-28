Боевики в Сирии обстреляли ТЭЦ и вывели её из строя

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На юге сирийской провинции Хама террористические группировки нарушили соглашение о зоне деэскалации и обстреляли теплоэлектростанцию «Зара», что привело к её выходу из строя.

Об этом сообщает SANA.

«Вооружённые группировки атаковали ракетами электростанцию «Зара» в провинции Хама, в результате чего ТЭЦ выведена из строя, нанесён материальный ущерб», — указывается в сообщении.

Уточняется, что приостановка работы электростанции отрицательно отразится на электроснабжении северного, центрального и прибрежного регионов страны.

Ремонтные бригады уже работают над устранением повреждений, чтобы запустить станцию в ближайшее время.

Как сообщает ФАН, ранее Министерство обороны России заявило об 11 случаях нарушения режима перемирия в сирийских зонах деэскалации за сутки.

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