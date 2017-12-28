Турция сняла ограничения на выдачу виз гражданам США

Турция сняла ограничения на выдачу виз американцам в ответ на аналогичный шаг США. Об этом говорится в заявлении турецкого посольства в Вашингтоне.

«В рамках принципа взаимности одновременно снимаются ограничения, введённые с нашей стороны в отношении визового режима для граждан США», — говорится в сообщении. Ранее сообщалось, что посольство США в Анкаре отменило ограничения на выдачу неиммиграционных виз гражданам Турции. 8 октября американское посольство в Турции приостановило выдачу неиммиграционных виз турецким гражданам после решения об аресте сотрудника генконсульства США в Стамбуле Метина Топуза. В ответ посольство Турции в США объявило об аналогичном решении.