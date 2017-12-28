Турция сняла ограничения на выдачу виз гражданам США

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Турция сняла ограничения на выдачу виз американцам в ответ на аналогичный шаг США. Об этом говорится в заявлении турецкого посольства в Вашингтоне.

«В рамках принципа взаимности одновременно снимаются ограничения, введённые с нашей стороны в отношении визового режима для граждан США», — говорится в сообщении.

Ранее сообщалось, что посольство США в Анкаре отменило ограничения на выдачу неиммиграционных виз гражданам Турции.

8 октября американское посольство в Турции приостановило выдачу неиммиграционных виз турецким гражданам после решения об аресте сотрудника генконсульства США в Стамбуле Метина Топуза.

В ответ посольство Турции в США объявило об аналогичном решении.

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