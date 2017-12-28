Ливийское военное командование объявило об освобождении последнего оплота ИГ в стране

Командование ливийской армии заявило, что военнослужащие зачистили последний оплот террористической организации «Исламское государство»* в стране.

Об этом сообщает Al Mayadeen.

Отмечается, что боевиков удалось выбить из западной части Бенгази.

Ранее начальник Генерального штаба Вооружённых сил России генерал армии Валерий Герасимов заявил, что большинство покидающих Сирию боевиков террористической группировки «Исламское государство»* бежит в Ливию и Афганистан.

* «Исламское государство» (ИГ) — организация признана террористической по решению Верховного суда РФ от 29.12.2014.