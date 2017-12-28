Лавров: завышенных ожиданий к российско-американским отношениям у нас не было

Министр иностранных дел России Сергей Лавров заявил, что Москва не испытывала иллюзий в отношении новой администрации США.

«Разочарования, как правило, возникают из-за завышенных ожиданий, а таковых применительно к российско-американским отношениям у нас не было», — сказал Лавров, отвечая на вопрос Интерфакса о том, оправдал ли президент США Дональд Трамп ожидания России в плане двусторонних отношений.

По словам главы МИД России, Москва выстраивает диалог с Вашингтоном, опираясь на прагматичные подходы и реалистичные оценки.

«Не строим иллюзий», — добавил Лавров.

Он отметил, что пока добиться изменений к лучшему не получается «из-за русофобской истерии, которая охватила вашингтонский политический истеблишмент».

«Именно она не даёт двигаться вперёд по важным для двух государств направлениям, провоцирует дополнительное напряжение на международной арене», — сказал Лавров.

Ранее глава российского МИД Сергей Лавров заявил об отсутствии железного занавеса между Россией и США.