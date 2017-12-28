В Госдепе призвали американцев избегать места взрыва в Петербурге

Короткая ссылка
Госдеп США призвал американцев избегать посещение района в Санкт-Петербурге, где произошёл взрыв.

«СМИ сообщают о взрыве в торговом центре в Санкт-Петербурге. Граждане США должны избегать этого района и следить за местными СМИ для дополнительной информации», — говорится в сообщении в Twitter.

Вечером 27 декабря в магазине «Перекрёсток» на Кондратьевском проспекте в Петербурге произошёл взрыв.

По предварительным данным, причиной стало самодельное взрывное устройство, начинённое поражающими элементами. 

Возбуждено уголовное дело о покушении на убийство.

Подписывайтесь на наш Telegram, чтобы быть в курсе важных новостей.
США
Сегодня в СМИ
Новости smi2.ru
Загрузка...
Агрегатор новостей 24СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2017 гг. Все права защищены.

Сетевое издание зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119