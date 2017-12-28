В Госдепе призвали американцев избегать места взрыва в Петербурге
#Russia: Media reports an explosion at a Shopping Center in St. Petersburg. US citizens should avoid the area and monitor local media for further information. Security Message: https://t.co/YRMn8uWpUr— Travel - State Dept (@TravelGov) 27 декабря 2017 г.
«СМИ сообщают о взрыве в торговом центре в Санкт-Петербурге. Граждане США должны избегать этого района и следить за местными СМИ для дополнительной информации», — говорится в сообщении в Twitter.
Вечером 27 декабря в магазине «Перекрёсток» на Кондратьевском проспекте в Петербурге произошёл взрыв.
По предварительным данным, причиной стало самодельное взрывное устройство, начинённое поражающими элементами.
Возбуждено уголовное дело о покушении на убийство.