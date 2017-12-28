Захарова прокомментировала информацию СМИ о зарплатах сотрудников МИД за рубежом

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Официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова прокомментировала информацию СМИ о том, что сотрудники внешнеполитического ведомства в зарубежных поездках получают 147 тыс. рублей в сутки.

«Никто в МИД 147 тыс.руб. в сутки не получает. Возможно, речь идёт о месячных зарплатах дипломатов за рубежом, которые рассчитываются из суточных?» — написала Захарова в Facebook.

Ранее СМИ опубликовали информацию о зарплатах в федеральных государственных органах за 2016 год.

В частности, в публикации утверждалось, что в зарубежных поездках дипломаты получают по 147 тыс. рублей в сутки.




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