Захарова прокомментировала информацию СМИ о зарплатах сотрудников МИД за рубежом

Официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова прокомментировала информацию СМИ о том, что сотрудники внешнеполитического ведомства в зарубежных поездках получают 147 тыс. рублей в сутки.

«Никто в МИД 147 тыс.руб. в сутки не получает. Возможно, речь идёт о месячных зарплатах дипломатов за рубежом, которые рассчитываются из суточных?» — написала Захарова в Facebook.

Ранее СМИ опубликовали информацию о зарплатах в федеральных государственных органах за 2016 год.

В частности, в публикации утверждалось, что в зарубежных поездках дипломаты получают по 147 тыс. рублей в сутки.







